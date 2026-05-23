Bakan Bak’tan Şampiyon Milli Takıma Tebrik

23.05.2026 21:03
Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da şampiyon olan 23 Yaş Altı İşitme Engelliler Takımını kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan milli takımla görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bak, finalde Japonya'yı 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan ay-yıldızlı ekibi tebrik etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, milli sporcular ve antrenörlerle görüşen Bakan Bak, elde edilen başarıdan dolayı takımı kutladı.

Federasyon başkanı ve milli takım da desteklerinden dolayı Osman Aşkın??????? Bak'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

