Bakan Bak, Voleybol Şampiyonunu Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 ISF Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı ile bir araya geldi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre kabulde, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır ile sporcular yer aldı.

Ziyarette, TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı'nın dünya şampiyonluğuyla elde ettiği tarihi başarı değerlendirildi.

Bakan Bak, Üstündağ'ı, sporcuları, teknik ekibi ve başarıda emeği geçenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Mehmet Akif Üstündağ ise Türk sporuna ve voleybola verdiği desteklerden dolayı Bakan Bak'a teşekkür etti.