Bakan Bak: Yurtlara ilk yerleştirmede rekor kırdık, yüzde 90 doluluk sağladık
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, öğrenci yurtlarına ilk yerleştirmede yüzde 90 doluluk oranına ulaşarak rekor kırdıklarını açıkladı. Bu başarı, üniversite öğrencilerinin barınma sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Öğrenci yurtlarına ilk yerleştirmede yüzde 90 ile rekor kırdık"
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Bakan Bak: Yurtlara ilk yerleştirmede rekor kırdık, yüzde 90 doluluk sağladık - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?