Bakan'dan Berkin ve Yahya Usta için Taziye

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Uludağ'da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden milli kayakçı Berkin Usta ile babası Yahya Usta için taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Uludağ'da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden milli kayakçı Berkin Usta ile babası Yahya Usta için taziyede bulundu.

Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Uludağ'da otelde çıkan yangında milli sporcumuz Berkin Usta ile babası Yahya Usta'nın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden Berkin Usta ile Türkiye Kayak ve Snow Board Öğretmenleri Derneği Başkanı babası Yahya Usta'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Yangında yaralanan merhum sporcumuzun annesi Fikriye Usta'ya da acil şifa temenni ediyorum." - ANKARA