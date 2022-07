Bakan Kasapoğlu, Akdeniz Oyunları'nı izlemek için Cezayir'e geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporcularımız, her alanda bize büyük heyecan yaşatıyor, adeta tarih yazıyorlar. Her alanda iddiası olan, her alanda zirvede bir Türkiye var." dedi.

Bakan Kasapoğlu, 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden sporcuları izlemek için Cezayir'in Oran kentine geldi.

Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçını izlemek için Palais Sports Hammou Boutlelis Salonu'na gelen Kasapoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.