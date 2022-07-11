Bakan Kasapoğlu: "Amacımız yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzmeyi öğretmek"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" çerçevesinde 3 milyon kişi yüzme öğrendi. Yüzme sporunun daha ulaşılabilir hale geldiğini belirten Bakan Kasapoğlu, projenin daha üst seviyelere taşınacağını belirterek, "Amacımız yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzmeyi öğretmek" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2018 yılında hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesine talep çığ gibi büyüyor. İlk etapta sadece ilkokul öğrencileri için 65 ilde başlatılan pilot uygulama, gelen talepler doğrultusunda, 81 ile yayıldı. "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat programı" çerçevesinde yürütülen proje ile 2018 yılında 125 bin 231 ilkokul öğrencisi yüzme öğrendi. Projenin çerçevesinin genişletilmesiyle beraber bu sayı her yıl katlanarak çoğaldı. 7'den 70'e her yaşta katılımcının projeye dahil olmasıyla 2019 yılında 240 bin 794, 2020 yılında 1 milyon 20 bin 459, 2021 yılında 1 milyon 828 bin 931 kişi yüzme öğrendi. 2018-2022 yılları aralığında ise rekor seviyeyle proje çerçevesinde yüzme öğrenenlerin sayısı 3 milyon 453 bin 189 kişiye ulaştı.

"Amacımız yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzmeyi öğretmek"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yüzme branşına verdiği önem çerçevesinde yaptırılan kamu araştırmasında ise dikkat çekici verilere ulaşıldı. Araştırmaya göre katılımcıların yarısından fazlası yüzmeyi kendi kendine öğrendi. Eğitim alanların oranı yüzde 19 iken, yüzme bilmeyenlerin oranı yüzde 25 olarak gözlendi. Bu çerçevesinde projenin daha yukarı seviyelere taşınacağını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yüzme branşını projelerimizle çok ciddi şekilde destekliyoruz. Amacımız yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzmeyi öğretmek" diye konuştu.

Yüzme ilk sırada yer aldı

Araştırma sonuçları yüzme sporuna verilen önemi de ortaya koydu. "İmkanınız olsa hangi sporu düzenli yaparsınız?" sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde yüzde 34'lük oranla yüzmenin ilk sırada yer aldığı görüldü. Proje sayesinde yüzme sporunun artık daha ulaşılabilir hale geldiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin neresinde olursa olsun ülkenin gençlerini yarına en güzel şekilde hazırlayacaklarını söyledi. Bakan Kasapoğlu, "İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte nice şampiyonları, yıldızları, bu şanlı bayrağı gururla dalgalandıracak gençlerimizi yetiştireceğiz. Su sporlarında da uluslararası anlamda büyük başarılar kazanacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA