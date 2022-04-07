Bakan Kasapoğlu, milli kayakçılarla bir araya geldi - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, milli kayakçılarla bir araya geldi

07.04.2022 15:45
Bakan Kasapoğlu, milli kayakçılarla bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda mücadele eden milli sporcularla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda mücadele eden milli sporcularla bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda; 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda mücadele eden Kayaklı Atlama Milli sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, Alp Disiplini Milli sporcusu Berkin Usta, Kayaklı Koşu Milli sporcuları Yusuf Emre Fırat, Ayşenur Duman, Özlem Ceren Dursun ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali ATO ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, olimpiyatlara katılmanın sporcuların için en üst seviye olduğunu söyleyerek, "Her bir sporcu olimpiyatlar için kota almanın, üst platformda ülkesini temsil etmenin hayalini kurar. Bunun için çalışıp çabalar. Sizler bu hayalin peşini bırakmadan gerçekleştirdiniz. Spor bugünden yarına sonuç alınabilecek bir olay değil, kısa vadeli çalışmalarla sonuç alınmıyor. Çok uzun vadeli sürdürülebilir bir başarı getirmesi için istikrarlı ve kapsamlı politikalar gerektiriyor. Önceden temsil edecek dahi sporcumuzun olmadığı branşlar vardı. Şimdi o branşlarda madalya sahibi ve en üst noktaya iddiasını koymuş sporcularımız var. Bu önemli bir aşama. Tokyo 2020 Olimpiyatları ilkleri yazdığımız bir süreç oldu. Bunlar tesadüf değil, bir çabanın ürünü" dedi.

"KIŞ SPORLARINDA BÜYÜK BAŞARILARIN GELECEĞİNE İNANIYORUM"Bakan Kasapoğlu, kış sporlarında da büyük başarıların yakın olduğuna inandığını ifade ederek, "Bu anlamdaki alt yapı ve atılımlar, kış sporlarına yönelik ilginin bu çerçeve arttığını gösteriyor. Artık sadece Erzurum'da değil, Hakkari, Muş, Bitlis.. Her yerde kış sporlarına var olan ilgiyi güçlendirme hem de altyapıyı daha rekabet gücü yüksek noktalara taşımada çok önemli yatırımlarımız var. Palandöken, Sarıkamış, Erciyes en popüler alanlar. Buralarda gereken değişim şartlarına göre her geçen gün revize ederek rekabet gücünü yukarılara taşıyoruz. Bizler bakanlık olarak tüm imkanlarıyla sizlerin hizmetinde" diye konuştu.

Ardından Kayaklı Atlama Milli sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, kendi branşında yarıştığı ilk dünya kupası yarışında giydiği formasını Bakan Kasapoğlu'na hediye etti.

Bakan Kasapoğlu, milli kayakçılarla bir araya geldi
Bakan Kasapoğlu, milli kayakçılarla bir araya geldi
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Kış Olimpiyatları, Mehmet Kasapoğlu, Pekin, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, milli kayakçılarla bir araya geldi - Son Dakika


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