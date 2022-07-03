Bakan Kasapoğlu'ndan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'e tebrik - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu'ndan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'e tebrik

03.07.2022 20:32
Bakan Kasapoğlu'ndan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi Mustafa Taş'ı finalde yenerek başpehlivanlığı kazanan Cengizhan Şimşek'i kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi Mustafa Taş'ı finalde yenerek başpehlivanlığı kazanan Cengizhan Şimşek'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 661'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde rakibi Mustafa Taş'ı yenerek altın kemeri kazanan Cengizhan Şimşek'i kutluyorum. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ülkemizin en önemli kültürel miraslarımızdan biri. Bu mirası devam ettirmek amacıyla bu büyük organizasyonda ter döken tüm güreşçilerimize teşekkür ediyorum."

YORUMLAR
500
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu Kırkpınar'da başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu Kırkpınar'da başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu
Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Mustafa Taş, Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'e tebrik - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:43 Konya'da feci kaza! İki otomobilin birbirine girdiği trafik kazasında 5 kişi ölü, 4 kişi yaralandı
20:27 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu
20:24 Çankırı Dodurga'da 8 yıl sonra yapılan belediye başkanı seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
19:58 HDP eş genel başkanlığı el değiştirmedi: Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yeniden HDP Eş Genel Başkanlığı'na seçildi
19:57 Büyük Britanya'yı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2.tura yükseldi
19:56 Artan orman yangınları sonrası valilik harekete geçti: İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
19:53 Okan Buruk'un sağ kolu İspanyol İtalyan ekibi Udinese'de çalışan Garcia Gomez oldu
19:48 6'lı masadan toplantı sonrası ortak açıklama: Tüm sorunların kaynağı Cumhurbaşkanlığı sistemidir, sandık bir an önce milletin önüne getirilmelidir
19:38 Emre Mor'dan takım arkadaşı Arda Güler'e: Arda'yı kendime benzetiyorum, yaptığım yanlışları ona anlatacağım
18:45 Kurtlardan koyun sürüsüne pusu! Taktiklerini saldırı için doğru anı bekleyip gerçekleştirmeye çalıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 20:49:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu'ndan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'e tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement