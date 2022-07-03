Bakan Kasapoğlu'ndan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi Mustafa Taş'ı finalde yenerek başpehlivanlığı kazanan Cengizhan Şimşek'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 661'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde rakibi Mustafa Taş'ı yenerek altın kemeri kazanan Cengizhan Şimşek'i kutluyorum. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ülkemizin en önemli kültürel miraslarımızdan biri. Bu mirası devam ettirmek amacıyla bu büyük organizasyonda ter döken tüm güreşçilerimize teşekkür ediyorum."