Bakan Kasapoğlu'ndan Konyaspor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ING Basketbol Süper Ligi 'ne yükselen B. Konyaspor 'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu: 'Bu güzel şehir, artık spor turizminde de marka, gözbebeği bir şehir olacak'

Kaynak: İHA

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