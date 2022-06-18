Bakan Kasapoğlu'ndan Konyaspor'a tebrik - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu'ndan Konyaspor'a tebrik

18.06.2022 19:33
Bakan Kasapoğlu'ndan Konyaspor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen B. Konyaspor'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen B. Konyaspor'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında rakibi Samsunspor'u mağlup ederek ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Konyaspor'u yayımladığı tebrik mesajı ile kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisinde oynadığı maçlar sonucunda ING Basketbol Süper Lig'ine yükselen Beysu Konyaspor'u kutluyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi ve yeşil-beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Beysu Konyaspor'a gelecek yıl mücadele edeceği ING Basketbol Süper Lig'inde başarılar diliyorum." - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu: 'Bu güzel şehir, artık spor turizminde de marka, gözbebeği bir şehir olacak' Bakan Kasapoğlu: 'Bu güzel şehir, artık spor turizminde de marka, gözbebeği bir şehir olacak' Bakan Kasapoğlu: 'Bu iş birliği ruhunu güçlendireceğiz' Bakan Kasapoğlu: 'Bu iş birliği ruhunu güçlendireceğiz'
Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, basketbol, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Konyaspor'a tebrik - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 19:47:53. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu'ndan Konyaspor'a tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement