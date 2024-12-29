GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı'yı yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş Kulübü'nün yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Siyah Beyazlı kulübün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."
Son Dakika › Spor › Bakan Osman Aşkın Bak, Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Serdal Adalı'yı Tebrik Etti - Son Dakika
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