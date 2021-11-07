BAL 9. Grup 1. Bölge: Yunusemre Belediyespor: 3İscehisarspor: 0

Yunusemre Belediyespor, konuk ettiği İscehisarspor'u Habib Uzun (2) ve Serhat Cengiz'in golleriyle 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Yunusemre Belediyespor, Tevfik Lav Stadı'nda konuk ettiği Afyonkarahisar ekibi İscehisarspor'u 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Karşılaşmada baştan sona üstün bir futbol sergileyen Mavi Beyazlılar, 2 ve 90. dakikada Habib Uzun, 34. dakikada Serhat Cengiz'in golleriyle 3 puana 3 golle uzandı. - MANİSA