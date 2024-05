BAL\'da liderin 3. Lig\'e yükselmesi mağduriyete sebep oluyor

Spor

BAL'da sadece liderin 3. Lig'e yükselmesinin ciddi bir mağduriyete sebep olduğunu belirten 12 Bingölspor Kulübü Başkanı Engin Özturan, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) BAL'da da diğer liglerde olduğu gibi play-off maçlarının oynanması çağrısında bulundu.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden ancak ligi ikinci sırada tamamladığı için bir üst lige yükselemeyen 12 Bingölspor, 3. ve diğer üst liglerde oynanan play-off turunun BAL'da da uygulanmasını bekliyor. 12 Bingölspor Başkanı Mehmet Engin Özturan, play-off turunun gerekliliğini ve gerekçesini açıklayarak, "İkinci ve üçüncü olan takımlara play-off şansı tanınmalı ya da 4. Lig kurularak yakalanan futbol heyecanı sürdürülmeli" dedi.

"Liglerde sayısal denge de sağlanmış olacak"

BAL'da 12 grup bulunduğunu ve her gurubun 14-15-16 takımdan oluştuğunu, 3. Lig'de ise her biri 15 takımdan oluşan 4 grup bulunduğunu aktaran Özturan, "Çift sayılı olmadığı için takımlar bir haftayı 'Bay' geçiriyor. Bunun yerine, BAL'da da play-off sistemi uygulansa hem sayısal denge sağlanacak hem de boş hafta geçmeyecek. Üst liglerde var olan play-off sisteminin BAL'da olmaması, bizler gibi büyük emekler ortaya koyan takımlar açısından ciddi bir mağduriyettir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuyu dikkate almasını ve bu hakkı tanımasını bekliyoruz. 12 Bingölspor ve aynı durumdaki takımlar, maddi ve manevi açıdan çok ciddi emekler ortaya koymuş, şehirdeki futbol heyecanını diri tutarak bugünlere gelmiştir. Hedefimiz her ne kadar şampiyonluk olsa da ligi ikinci sırda tamamlamış ve bir üst ligde oynama kabiliyetini ortaya koymuş bir kulüp olarak onca emeğe rağmen bir sonraki yıl yine aynı sezonda mücadele etmemiz telafisi zor mağduriyetlere sebebiyet vermektedir. Bunca emek, bunca harcama çöp mü olsun? TFF'nin bu durumları dikkate almasını bekliyor, hem ligdeki sayısal dengelerin sağlanması hem de profesyonel ligde takımı olmayan şehirlere bu vesileyle bir şans tanımasının önemli bir adım olacağını belirtmek istiyoruz" diye konuştu.

"Bir şehrin umutları yok edilmemeli"

İş insanlarının bir vefa vesilesiyle şehir takımlarına yaptığı maddi manevi yatırımın her zaman mümkün olmayacağını dile getiren Mehmet Engin Özturan, bu şekildeki bir sistem nedeniyle birçok kulübün gelecek sezonlarda ligden çekileceği ya da sadece gönüllü gençlerin saha mücadelesi ile yürütülen bir lige dönüşeceğe işaret etti. Özturan, "3. Lig, 2. Lig ya da diğer profesyonel liglerdeki play-off sistemi BAL'da da olursa o zaman bu ligde de şehirler takımlarına yatırım yaparlar. Lider olamasa bile takımlar, ikinci bir şans ile bir üst lige yükselme fırsatını değerlendirebilecekler. Ancak mevcut sistemle şampiyon olmayan bir sonraki sezon yine kaldığı yerden devam edecek. Bu takımlar kolay kurulmuyor. Bunca emek, harcanan milyonlar bir çırpıda heba edilmemeli. 3. Lig'e yükselme şansı tanınmıyorsa en azından 4. Lig kurulsun ve kulüpler TFF imkanlarından yararlanma şansına sahi olsun" şeklinde konuştu.

"Play-offtan çıkacağız diye bir garanti yok ki"

Taleplerinin "Haybeden bir üst lige çıkmak" olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin de altını çizen Başkan Özturan, "Verdiğimiz emek ve mücadelenin sonunda bir mükafat beklentisi olarak değil, sayısal dengenin sağlanmasına da olanak tanıyan play-off turunun uygulanmasını istiyoruz. Nihayetinde orada da bir mücadele olacak ve iyi olan takım 3. Lig'e yükselecek. Belki de biz değil, bir başka takım yükselecek. Bu sebeple bu beklenti sadece 12 Bingölspor'un değil, diğer takımların da genel beklentisidir. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depreminin ardından bazı illerden iki takımın BAL'da mücadelesine olanak tanıyan TFF'nin bu kararıyla Yeni Genç Muratspor da, 12 Bingölspor ile 11. Grup'ta yer alma şansı yakaladı ancak önemli yatırım ve masraflarla ayağa kaldırılan takım, ligi 5. sırada bitirmesine rağmen gelecek sezon 12 Bingölspor BAL'da kaldığı için otomatikman ligden düşecek ve yapılan tüm yatırım ve emekler ziyan olacak. Muratspor'un sezon boyunca verdiği maddi, manevi yatırım uygulanan karar gereği ziyan olacak. Bir an önce kararın bir kez daha gözden geçirilmesi talebimizdir" dedi. - BİNGÖL