Bali'de dünya şampiyonu olan milli sporculara Eskişehir GSB'den tebrik geldi - Son Dakika
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Bali'de dünya şampiyonu olan milli sporculara Eskişehir GSB'den tebrik geldi

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Bali\'de dünya şampiyonu olan milli sporculara Eskişehir GSB\'den tebrik geldi
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Eskişehir GSB, Bali'deki CMAS Sualtı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası'nda milli sporcuların dünya şampiyonluğunu tebrik etti. Video dalında Erkan Balk ve Efe Akçakayalıoğlu dünya şampiyonu oldu; Türk Milli Takımı video genel klasmanında birinci, fotoğraf dalında üçüncü oldu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSB), Endonezya'da düzenlenen CMAS Sualtı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası'nda milli sporcuların elde ettiği dünya şampiyonluğunu tebrik etti.

Endonezya'nın Bali Adası'nda 5-11 Ekim tarihleri arasında CMAS tarafından düzenlenen Sualtı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular önemli başarılara imza attı. 19 ülkeden 80 sporcunun katıldığı organizasyonda, video dalı oluşturucu kategorisinde milli sporcu Erkan Balk ve dalış eşi Efe Akçakayalıoğlu dünya şampiyonu oldu.

Şampiyonada ayrıca video dalı genel klasmanında Türk Milli Takımı dünya birinciliğini elde ederken, fotoğraf dalı genel klasmanında ise Türkiye dünya üçüncüsü oldu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSB), şampiyonada ülkemizi başarıyla temsil eden sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA
Gençlik Ve Spor BakanlığıDünya ŞampiyonasıEskişehirDünyaSporSon Dakika

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