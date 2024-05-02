Balıkesirspor 2023-2024 sezonunu 8. sırada tamamladı - Son Dakika
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Balıkesirspor 2023-2024 sezonunu 8. sırada tamamladı

Balıkesirspor 2023-2024 sezonunu 8. sırada tamamladı

Balıkesirspor, 2023-2024 sezonunda çıktığı 28 maçın 7'sinde galibiyet alarak 33 puanla 8. sırayı elde etti.

02.05.2024 17:55  Güncelleme: 17:57
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2023-2024 sezonunu 33 puan ile 8'inci sırada kapatan Balıkesirspor, çıktığı 28 maçın 7'nde galibiyet alabildi.

Üst üste 2 sezon boyunca lig düşen ve 2023-2024 sezonunda TFF 3. Ligde birçok sıkıntılar yaşayan Balıkesirspor, ligi 33 puan ile 8'inci sırada tamamladı. Sezonun ilk iki haftasında hiç galibiyet alamayan kırmızı beyazlı ekip, 3. haftada Nevşehir Belediyespor deplasmanında ilk galibiyetini aldı. Lig boyunca oynadığı 28 karşılaşmada 7 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 12 beraberlik alırken son haftayı bay takım olarak geçirdi.

Sezona tecrübeli Teknik Direktör Recep Çetin ile başlayan, ancak sezon içerisinde yaşanan olumsuz gelişmelerin ardında kırmızı beyazlı ekip Teknik Direktör Cem Cambaz ile sezonu noktaladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesirspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor 2023-2024 sezonunu 8. sırada tamamladı - Son Dakika

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