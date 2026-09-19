Balıkesirspor, 3. Lig'de Uşakspor'u 4-1 mağlup etti; 3. hafta 10 maçla başladı

Balıkesirspor, 3. Lig'de Uşakspor'u 4-1 mağlup etti; 3. hafta 10 maçla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig gruplarında 3. hafta 10 karşılaşmayla başladı. Bugün alınan sonuçlara göre Balıkesirspor Uşakspor'u 4-1 mağlup ederken Bigaspor Eskişehirspor'u 3-0 yendi, Zonguldakspor ise Pazarspor'a 0-2 yenildi.
Futbolda Nesine 3. Lig gruplarında 3. hafta, 10 karşılaşmayla başladı.
Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
1. Grup:
Zonguldakspor- Pazarspor: 0-2
Silivrispor-Fatsa Belediyespor: 0-2
Karabük İdmanyurdu-Karadeniz Ereğli 1980: 0-0
2. Grup:
1922 Akşehirspor-Alanya 1221: 3-1
Bigaspor- Eskişehirspor: 3-0
Bursa Yıldırımspor-Karşıyaka: 2-2
Balıkesirspor- Uşakspor: 4-1
3. Grup:
Diyarbekirspor-Açıkalın Erciyes 38: 0-0
Ayos Osmaniyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 0-1
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Adana Adaletgücüspor: 1-0
Kaynak: AA
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