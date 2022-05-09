Balıkesirspor-Bandırmaspor maçın ardından - Son Dakika
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Balıkesirspor-Bandırmaspor maçın ardından

09.05.2022 00:57
Balıkesirspor-Bandırmaspor maçın ardından

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Balıkesirspor Bandırmaspor'a 5-1 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Balıkesirspor Bandırmaspor'a 5-1 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik sorumlusu maçı değerlendirdi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında ilk olarak konuşan Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Alaettin Hikmet Işık, derbi mağlubiyeti nedeniyle üzgün olduklarını ifade ederken kalan maçlarda da genç oyuncularla mücadele edeceklerini söyledi. Işık, "Bölgenin önemli maçı derbiyi kazanmak istiyorduk haftalar sonra da olsa. En azından derbide futbolcularım ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Fakat bir türlü olmadı. 2-1'den sonra oyun biraz daha dönebilirdi, değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız oldu. Bu takımlara karşı içerde bu fırsatları yakalamak çok önemli. Zaman zaman içeriye attığımız genç arkadaşlarımızla bunları tamamlamaya çalıştık fakat şu bir gerçek ligin sonu mantalite olarak bitmiş bir takım. Biz elimizden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Genç arkadaşlarımız bu işin bilincindeler" dedi.

Son 5 maç için göreve geldiğini hatırlata Işık, kalan 2 maçını da en iyi şekilde değerlendirmek istediğini sahadan kazanarak ayrılmak istediklerini söyledi.

Bandırmaspor cephesi

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise play-off öncesi aldıkları bu galibiyetle moral depoladıklarını söyledi.

Bundan sonraki süreçte Play-off'lara hazırlanacaklarını ifade eden Mustafa Gürsel, sözlerini şu şekilde sürürdü: "Son 3 hafta kaybettik. Eksiklerimiz vardı, her maçın kendi hikayesi var. Bu maç bizim için play-off öncesi moral açısından önemli bir maçtı. Tekrar kazanarak moral bulak istiyorduk. Farklı kazandık. Mutluyuz ama mutluluğumuzu tam yaşayamadık. Santos'un ikinci yarıda adalesinden sıkıntı yaşadık o da bizi üzdü. Önemli olan tam kadro, moralli olarak taktiksel ve fiziksel olarak play-off maçlarına hazırlanmamız. Buna hazırlanıyoruz. Önümüzdeki 20 günü iyi değerlendirip başarıya ulaşan bir Bandırmaspor'u izletmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. - BALIKESİR

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Balıkesirspor, Bandırmaspor, Spor Toto, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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