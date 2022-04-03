Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Son Dakika
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Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

03.04.2022 19:09
Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 5-1 yenilen Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, ağır bir yenilgi aldıklarını belirtti.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 5-1 yenilen Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, ağır bir yenilgi aldıklarını belirtti.

Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, karşılaşmada ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Erken gol yemelerinin kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden Bulak, şöyle konuştu:

"Taraftarımız tabii haklı olarak istiyor ki genç oyuncular oynasın ve biraz daha farklı şeyler yapalım ama biz çok da transfer yapıp kendi eksiğini gediğini kapatabilen bir takım değiliz. Eldeki mevcut oyuncularla oynamaya çalışıyoruz. Gençleri mümkün mertebe oynatacağız, oynatıyoruz. Bugün kaleci Yiğit'i oynattık. 5-1 evimizde ağır bir yenilgi oldu ama biz hep iyi oynadık. Bu zamana kadar hep iyi oynadık. Zaten üst üste 3-0 olunca tabii ki oyuncularda bir dağılma oldu. Rakibi tebrik ediyorum."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor cephesi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un futbol sorumlusu Muzaffer Bilazer de kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Kalan 7 maça odaklandıklarını anlatan Bilazer, şunları kaydetti:

"Maç bizim açımızdan mental olarak çok kolay değildi. Puan durumundan bağımsız olarak eğer Balıkesir'e bakarsak, maç öncesi tabii 11 puanı var ligin sonuncusu ama oynadığı oyun, ortaya koyduğu mücadele, vermiş olduğu savaş, aslında bu puanın karşılığı değildi. Kalan yedi maçta sonunu düşünmeden en iyi oyunu oynamaya çalışacağız. Oyunu daha çok geliştirmeye çalışacağız."

Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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