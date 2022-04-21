Balıkesirspor'da Giray Bulak'la yollar ayrıldı - Son Dakika
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Balıkesirspor'da Giray Bulak'la yollar ayrıldı

21.04.2022 17:52
Balıkesirspor'da Giray Bulak'la yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, Teknik Direktör Giray Bulak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, Teknik Direktör Giray Bulak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Spor Toto 1. Ligi'nde küme düşmesi kesinleşen ilk takım olan Balıkesirspor, Teknik Direktör Giray Bulak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, Bulak'a bugüne kadar yaptığı hizmetleri için teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi. Ligin bitimine az bir süre kala Balıkesirspor'un başında Sportif Direktör Eren Tartar'ın çıkacağı öğrenildi. - BALIKESİR

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Balıkesirspor, Giray Bulak, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Balıkesirspor'da Giray Bulak'la yollar ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesirspor'da Giray Bulak'la yollar ayrıldı - Son Dakika
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