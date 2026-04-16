Balıkesirspor'dan Kongre Çağrısı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta play-off oynamayı garantileyen Balıkesirspor'da yönetim kongre çağrısında bulundu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Balıkesirspor'umuzun idari ve mali yapısını sağlam temeller üzerine oturtmak, sportif faaliyetlerin sürdürebilirliğini sağlamak ve korumak amaçlı duyulan ihtiyaç ve yasal mevzuatlar, bazı adımları atmamızı gerektirmiştir. Bu sebeple ilgili tüzük maddesinin tadilatı ve güncellemesini içeren Olağanüstü Tüzük Değişikliği Kongresi Balıkesirspor Yönetim Kurulu kararı ile 30 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da Karesi AVM Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde aynı yer ve saatte olmak üzere 7 Mayıs Perşembe günü yapılacaktır. Balıkesirspor Kulübü üyelerimizin geleceğimizin şekilleneceği, yeni temellerinin atılacağı Tüzük Değişikliği Kongresi'ne katılımlarını bekliyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyururuz" ifadelerine yer verildi.