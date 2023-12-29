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TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor devre arasında antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor.
Ligin ilk yarısını 2 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 7 beraberlikle tamamlayan Balıkesirspor, ikinci yarıda bu tabloyu tersine çevirmeyi hedefliyor. İlk yarıda istediği başarıyı yakalayamayan kırmızı-beyazlı ekip, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ligdeki son 4 maçına Teknik Direktör Cem Cambaz yönetiminde çıkan Balıkesirspor galibiyet alamadı. - BALIKESİR
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