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Balıkesirspor, devre arasında antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor - Son Dakika
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Balıkesirspor, devre arasında antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor, ilk yarıyı 2 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 7 beraberlikle tamamladı. İkinci yarıda başarıyı yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren takım, son 4 maçında galibiyet alamadı.

Balıkesirspor, devre arasında antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor
29.12.2023 - 14:09,
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TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor devre arasında antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor.

Ligin ilk yarısını 2 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 7 beraberlikle tamamlayan Balıkesirspor, ikinci yarıda bu tabloyu tersine çevirmeyi hedefliyor. İlk yarıda istediği başarıyı yakalayamayan kırmızı-beyazlı ekip, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ligdeki son 4 maçına Teknik Direktör Cem Cambaz yönetiminde çıkan Balıkesirspor galibiyet alamadı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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