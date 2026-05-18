Balıkesirspor Genel Kurul Tarihleri Belirlendi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta play-off'a kalıp Eskişehirspor'a elenen Balıkesirspor'da genel kurul tarihi netleşti. Mevcut Başkan Volkan Altınöz'ün aday olmayacağını açıkladığı olağan genel kurul toplantısının ilk ayağının 31 Mayıs Pazar günü gerçekleştirileceği, çoğunluk sağlanamaması halinde seçimin 8 Haziran Pazartesi günü yapılacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mayıs 2026 Pazar günü saat 20.30'da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Ertuğrul Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Toplantının ilk oturumunda, kulüp tüzüğümüz gereği aranan yeterli çoğunluğa ulaşılamaması halinde ikinci toplantı, 8 Haziran 2026 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.