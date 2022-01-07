Balıkesirspor, Peter Ambrose ile profesyonel sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor U19 kadrosunda amatör olarak oynayan Peter Ambrose ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor U19 Takımı'nın santrforu ve geçen yıl U19 Lig'in gol kralı olan Peter Ambrose ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Balıkesirspor Kulüp Başkanı Özgür Yılmaz ile Peter Ambrose, kulüp binasında yapılan imza töreni ile profesyonel sözleşme imzalandı.

Balıkesirspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Balıkesirsporumuz, geçtiğimiz sezon U19 takımımızda gol krallığı sevinci yaşayan ve sezon başından bu yana A Takımımızla antrenmanlara çıkan Peter Ambrose ile 1 yılı opsiyonlu, 1.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diler, Peter Ambrose'ye kırmızı-beyazlı forma altında başarılar dileriz" denildi. - BALIKESİR