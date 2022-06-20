Balkan Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları toplayan milli takım yurda döndü - Son Dakika
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Balkan Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları toplayan milli takım yurda döndü

20.06.2022 23:22
Balkan Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları toplayan milli takım yurda döndü

Romanya'da düzenlenen 75. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 22 madalya kazanan Türk Milli Takımı, yurda döndü.

Romanya'da düzenlenen 75. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 22 madalya kazanan Türk Milli Takımı, yurda döndü.

Craiova kentinde gerçekleştirilen ve iki gün süren şampiyonada 22 madalya elde eden milliler, 20 ülke arasında toplam madalya sayısında ikinci, madalya sıralamasında ise üçüncü oldu.

Milli takımı taşıyan otobüs, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki işlemleri sonrası yurda giriş yaptı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Asbaşkanı Arif Alpkılıç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sporcuların Romanya'daki Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya kazanarak büyük başarı elde ettiklerini belirtti.

Alpkılıç, "Romanya'daki Balkan Şampiyonası'ndan atletizm tarihindeki en çok madalya ile dönüyoruz. Balkanlarda söz sahibiydik, bunu da ispatlamış olduk. Sporcularımızın şu anda durumu çok iyi." diye konuştu.

Hedeflerinin ABD'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası olduğunu aktaran Alpkılıç, öncesinde Akdeniz Oyunları, İslami Dayanışma Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

"Bayrağımızı dalgalandırmak bizi çok mutlu etti"

3000 metrede Balkan şampiyonu olan milli atlet Ramazan Barbaros, takım olarak gururla Türkiye'ye döndüklerini kaydetti.

Balkan Şampiyonası'nda elde edilen başarıdan dolayı onur ve gurur duyduğunu anlatan Ramazan Barbaros, "Bayrağımızı dalgalandırmak bizi çok mutlu etti. Sırada Akdeniz Oyunları var. İnşallah orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

100 metrede Balkan şampiyonu olan milli atlet Kayhan Özer ise Akdeniz Oyunları'nda da altın madalya kazanmak istediğini aktardı.

Kayhan Özer, "Bayrağımıza yakışan yer her zaman zirve. O yüzden elimizden geleni yaparak altın madalya almak istiyoruz." diye konuştu.

75. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Yunanistan 8 altın, 7 gümüş, 6 bronz, Romanya 8 altın, 5 gümüş, 6 bronz, Türkiye ise 6 altın, 6 gümüş, 10 bronz ile ilk üç sırayı alırken, Sırbistan dördüncü, Ukrayna beşinci olmuştu.

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Kaynak: AA

Atletizm, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balkan Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları toplayan milli takım yurda döndü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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