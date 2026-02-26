Balkan Karate Şampiyonası Bosna Hersek'te

28. Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, 27 Şubat-1 Mart tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre Banja Luka şehrinde yapılacak organizasyonda 11 ülkeden 343 karateci mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye'den 36 kadın ve 24 erkek olmak üzere toplam 60 sporcu tatamiye çıkacak.