Şampiyon milli atlet Demir'den Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Çalgan'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyon milli atlet Demir'den Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Çalgan'a ziyaret

20.07.2022 13:10
Şampiyon milli atlet Demir'den Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Çalgan'a ziyaret

Denizli'de yapılan Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda birinci olan Ağrılı milli atlet Ali Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan'ı ziyaret etti.

Denizli'de yapılan Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda birinci olan Ağrılı milli atlet Ali Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan'ı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, milli atlet Ali Demir, 13-14 Temmuz tarihinde Denizli'de düzenlenen şampiyonada 3 bin metre engel yarışında altın madalya kazandı.

Kente dönen Demir ve antrenörü Burhan Boztepe, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan'a ziyarette bulundu.

Başarısından dolayı Demir ve antrenörünü tebrik eden Çalgan, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz adına sağlanan başarıda Ağrılı bir sporcumuzun olmasından büyük mutluluk duydum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Ali kardeşimiz daha önce düzenlenen müsabakalarda da dereceler elde ederek bizlere bu mutluluğu yaşatmıştır."

Çalgan, Demir'e spor ayakkabısı hediye etti.

YORUMLAR
500
SPOR Erkek Goalball Milli Takımı, Ankara Cup'ta şampiyon oldu SPOR Erkek Goalball Milli Takımı, Ankara Cup'ta şampiyon oldu Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu gençlerle parkede buluştu Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu gençlerle parkede buluştu
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon milli atlet Demir'den Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Çalgan'a ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da sel afeti yaşanırken tatilden dönmeyen İmamoğlu'na tepki gösterdi: Nerede olursan ol atlayıp geleceksin
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinden saatler sonra yaşandı! Suriyeli bakan Tahran'a giderek skandal ifadeler kullandı
14:57 Bolu'da sudan zehirlenenlerin sayısı 63'e yükseldi! Çocuklar halüsinasyon görüyor
14:54 Ahmet Davutoğlu'ndan kaos iddiası: Bu kış için endişeliyim
14:40 Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali görenleri şaşırttı! 1075 yıl hapis cezası almıştı
14:39 13 gün önce kaybolan 10 yaşındaki engelli Emine Ayhan'ın cesedini, kadavra köpeği buldu
14:37 Selçuk Ural'dan çok konuşulacak çapkınlık itirafı: Karım, kapımda yatan kadınlara su verirdi
14:02 Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun babası hayata gözlerini yumdu
13:45 Bakaya kalanlar dikkat! Bedelli askerlikte geciken her ay için 1167 lira ceza ödenecek
13:37 Akademisyen Celal Şengör'ün gençlik fotoğrafını görenler "Eser Yenenler'e benziyor" yorumunu yapmaktan kendilerini alamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 15:34:48. #1.13#
SON DAKİKA: Şampiyon milli atlet Demir'den Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Çalgan'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement