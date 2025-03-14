Bandırmaspor 1-0 Adanaspor - Son Dakika
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Bandırmaspor 1-0 Adanaspor

Bandırmaspor 1-0 Adanaspor

Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor, Adanaspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

14.03.2025 18:29
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Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Bandırmaspor, evinde Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

7. dakikada kaleci Nurullah'a faul yapan Atınç kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

23. dakikada Faruk'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Billel Messaoudi'nin şutunda Mirza topu çizgiden çıkardı.

33. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Billel Messaoudi, kaleci Nurullah ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Nurullah gole izin vermedi.

51. dakikada Paixao'nun pasında topla buluşan Diony, kaleci Nurullah ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Hakemler: Gürcan Hasova, Mehmet Kapluhan, Oğuzhan Kocaçoban

Bandırmaspor: Akın Alkın, Hikmet Çiftçi, Lois Diony (Hakan Bilgiç dk. 70), İbrahim Kaya (Sergen Piçinçiol dk. 12), Adre Sitoe, Marco Paixao, Mehmet Özcan, Billel Messaoudi (Rafael Pereira dk. 57), Rahmetullah Berişbek (Dongala dk. 70), Faruk Can Genç

Yedekler: Zafer Görgen, Yiğit Zorluer, Yasin Yağız Dilek, Mourad Louzif, Kerim Avcı, Murat Cem Akpınar

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Adanaspor: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu, Mirza Cihan, Candeias, Isaac Donkor (Orkan Çınar dk. 49), Cikalleshi (Doğukan Emeksiz dk. 71), Andrei Ivan, Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy (Metehan Altunbaş dk. 62), Elias Durmaz (Süleyman Koç dk. 61), Oğuzhan Matur (Yusuf Can Esendemir dk. 70)

Yedekler: Korcan Çelikay, Hıdır Aytekin, Orkan Çınar, Yasin Arda Midiliç, Cem Güzelbay,

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Diony (dk. 55) (Bandırmaspor)

Kırmızı Kart: Atınç Nukan (dk. 7) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Paixao, Dongala, (Bandırmaspor), Oğuzhan Matur, Harun Alpsoy, Ivan Virgin (Adanaspor) - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bandırmaspor 1-0 Adanaspor - Son Dakika

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