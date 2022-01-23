BALIKESİR - Bandırmaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, iyi oynadıkları ve 3 puanı çok istedikleri maçı kazanmayı başardıklarını söyledi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, güçlü bir takımla mücadele ettiklerini aktardı.

Bundan önceki 3 maçta da iyi futbol oynamalarına rağmen hiç beklemedikleri puan kayıpları yaşadıklarını kaydeden Gürsel, şöyle konuştu:

"Çok iyi konsantre olduğumuz bu maçı, son dakikada da olsa hak ederek kazandık. Maçta geriye düşmemize rağmen iyi tepki vererek, 3 puanı aldık. İyi oynadığımız ve 3 puanı çok istediğimiz bir maçı kazanmayı başardık. Böylece de ikinci yarıda yeni bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Aslında bu maçta 1-1'den sonra girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek daha da rahat bir galibiyet elde edebilirdik."

Sözeri: "3 puanı bıraktık"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, skor olarak öne geçtikleri maçta birçok fırsatı değerlendiremediklerini kaydetti.

Maçta beklenmedik sakatlıklar nedeniyle oyuncu değişiklikleri yapmak zorunda kalmalarının oyun planlarını olumsuz etkilediğine dikkati çeken Sözeri, "Uzatma dakikalarında kalemizde gördüğümüz golle 3 puanı bıraktık." ifadesini kullandı.

Maçın hakemi Ali Palabıyık ve yardımcılarının başarılı bir yönetim gösterdiğini belirten Sözeri, "Ali Palabıyık'ın kalitesi zaten tartışılmaz. Ekibiyle birlikte iyi maç yönetmesi dolayısıyla Ali Palabıyık'ı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.