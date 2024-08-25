Bandırmaspor, Çorum FK ile berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Bandırmaspor, Çorum FK ile berabere kaldı

Bandırmaspor, Çorum FK ile berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor, sahasında Çorum FK ile golsüz berabere kaldı. Teknik Direktör Mustafa Gürsel, takımın gelişiminden memnun olduğunu belirtti.

25.08.2024 20:46
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Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Çorum FK ile 0-0 berabere kalan Bandırmaspor'da Teknik Direktör Mustafa Gürsel, "Günden güne daha iyiye gidiyoruz, iyi neticeler almak için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor, sahasında Çorum FK ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, rüzgar nedeniyle keyifli bir oyun sergileyemediklerini ifade etti. İkinci yarıda maçı kazanmak için değişiklikler yaptıklarını belirten Gürsel, "İkinci yarı pozisyon da bulduk, kazanabilirdik, berabere kaldık. Bugün baktığımızda lig uzun bir maraton, üç haftada 7 puan topladık. Her hafta daha iyiye giden oyun olarak da iyiye gitmeye çalışan bir takımız. Baktığımızda yeni oynayan çok oyuncumuz var. Hep oyunumuzu yukarı çekmemiz lazım, bunu yaptıkça bu da sonuca yansıyacaktır. Günden güne daha iyiye gidiyoruz, iyi neticeler almak için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Çorum FK cephesi

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta da Bandırmaspor'un maça moralli ve kazanmak için çıktığını dile getirdi. Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını anlatan Özbalta, "Geçen seneye dönük enerjimizi, oyun planımızı ve gücümüzü tekrar yansıtmaya başladığımızı gördüğümüz bir haftaydı ki bu haftada onu devam ettirmek istedik. Stadın konumundan dolayı rüzgar oyunu biraz farklı oynatabiliyor. İyi bir mücadele oldu, ilk yarıda oyun anlamında daha iyiydik. Son bölümde güzel çıkışlar da yaptık. Maçın hakkı açısından baktığımızda beraberlik iki takım için de bu hava şartlarında yeterli bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncularımı vermiş oldukları mücadelen dolayı kutluyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın Sakaryaspor maçında stadı tamamen doldurmasını istiyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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