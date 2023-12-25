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Bandırmaspor'da Teknik Direktör Taner Taşkın ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika
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Bandırmaspor'da Teknik Direktör Taner Taşkın ile Yollar Ayrıldı

Bandırmaspor, Adanaspor'a 3-2 mağlup olduktan sonra teknik direktör Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Bandırmaspor\'da Teknik Direktör Taner Taşkın ile Yollar Ayrıldı
25.12.2023 - 10:33,
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İsmail Hakkı SEYMEN/BANDIRMA,(BALIKESİR), - Futbolda 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da 3-2'lik Adanaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı.

1'inci Lig'de son 5 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Bandırmaspor'da 3-2'lik Adanaspor yenilgisinin ardından 51 yaşındaki teknik direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı. Bandırmaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bandırmaspor'da Teknik Direktör Taner Taşkın ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika
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