Bandırmaspor\'da Teknik Direktör Taner Taşkın ile Yollar Ayrıldı

İsmail Hakkı SEYMEN/BANDIRMA,(BALIKESİR), - Futbolda 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da 3-2'lik Adanaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı.

1'inci Lig'de son 5 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Bandırmaspor'da 3-2'lik Adanaspor yenilgisinin ardından 51 yaşındaki teknik direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı. Bandırmaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.