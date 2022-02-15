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Bandırmaspor'dan kart isyanı - Son Dakika

Bandırmaspor'dan kart isyanı

15.02.2022 15:05
Bandırmaspor'dan kart isyanı

Spor Toto 1'inci Lig'de 23'üncü haftayı 39 puanla 5'inci sırada tamamlayan Royal Hastanesi Bandırmaspor hakemlerin gösterdikleri kartlara tepkili.

Spor Toto 1'inci Lig'de 23'üncü haftayı 39 puanla 5'inci sırada tamamlayan Royal Hastanesi Bandırmaspor hakemlerin gösterdikleri kartlara tepkili. Başkan Onur Göçmez sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Eyüpspor maçında hakem tarafından normal müdahale olarak görülen pozisyon sonrası Kerim Avcı'nın MR'ı çekildi. Kulüp doktoru oyuncumuzun 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirdi. Çok yazık" dedi.

Play Off yolunda sonuna kadar savaşacaklarını vurgulayan başkan Göçmez, taraftara da takıma destek konusunda çağrı yaptı. Bandırmaspor yönetimi sezonun ikinci yarısındaki maçların kritik anlarında hakem hatalarına maruz kaldıklarını düşünüyor. Bandırmaspor Başkanı Göçmez, "Sezonun ikinci yarısında oynadığımız 5 maçta 14 sarı, 1 kırmızı kart gördük. Bize karşı çok kolay kart çıkarılıyor. Cezalı oyuncularımız da artınca ideal kadroyu kurmakta güçlük çekiyoruz. Eyüpspor maçında hakem tarafından normal müdahale olarak görülen pozisyon sonrası Kerim Avcı'nın MR'ı çekildi. Kulüp doktoru oyuncumuzun 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirdi. Çok yazık" diye konuştu.

Göçmez, sınırlı imkanlarla Bandırmaspor'u önemli yerlere getirmek için mücadele verdiklerini maçlarda hakemlerden de adil yönetim beklediklerini vurguladı.

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Bandırmaspor, Kerim Avci, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bandırmaspor'dan kart isyanı - Son Dakika Spor


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