BALIKESİR - Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez'den açıklama

Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez, normal sezonu 62 puanla üçüncü sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attıklarını, bu performansı play-off etabına da taşımak istediklerini dile getirdi.

Bir otelde düzenlediği basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtlayan başkan Onur Göçmez, tarihlerinin en iyi normal sezon performansını yakaladıklarına dikkat çekti.

Göçmez, "Normal sezonda en az gol yiyen ikinci takım, en çok gol atan ve en çok galip gelen üçüncü takım olduk. Yine gösterilen sarı ve kırmızı kartlarda ilk 10 takım arasında yer almadık. Yani normal sezonda iyi futbol oynayıp, fair-play'e bağlı kalarak Bandırma'yı en iyi şekilde temsil ettik." ifadelerini kullandı.

Play-off etabında Süper Lig'e yükselme mücadelesi vereceklerini hatırlatan Göçmez, şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi play-off yarı finalinde Eyüpspor ile karşılaşacağız. Play-off maçlarında da yine en iyi futbolu oynamaya çalışıp, maçların son dakikasına kadar mücadele edeceğiz. Eyüpspor ile ilk maçımızı 25 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da, rövanşı ise 29 Mayıs Pazar günü Bandırma'da oynayacağız. Lig başka, play-off başka. Play-off karşılaşmalarının ayrı bir stratejisi var. Bu maçlarda seyirci desteği son derece önemli. Eyüpspor ile oynayacağımız rövanş maçında seyirci rekoru bekliyorum. Bu maçta yeni kale arkası tribünleri de seyirciye açacağız. Bu maç için 1,5 günde 2 bin 500 bilet satıldı. Bu memnuniyet verici bir durum. Hayalimiz, Süper Lig. Eğer bunu gerçekleştirirsek, Süper Lig kutlamalarını Bandırmaspor'un doğduğu eski Cinçukuru sahasında yapacağız."

Başkan Onur Göçmez, Bandırmaspor Kulübüne destek veren herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.