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Bandırmaspor maçları kadınlara ve öğrencilere ücretsiz - Son Dakika

Bandırmaspor maçları kadınlara ve öğrencilere ücretsiz

04.02.2022 12:48
Bandırmaspor maçları kadınlara ve öğrencilere ücretsiz

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Ümraniyespor maçından itibaren sezonun kalan kısmı için yeni bilet kampanyası düzenledi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Ümraniyespor maçından itibaren sezonun kalan kısmı için yeni bilet kampanyası düzenledi. Bordo-beyazlı yönetim, kadınlar ve öğrencilere karşılaşma biletlerini, ücretsiz yaptı. Konuyla ilgili Bandırmaspor'dan yapılan açıklamada, "Yeni kapalı tribünümüzde geçerli olmak üzere tüm kadınlarımıza, her maça özel misafir bileti yüklemesi yapılacaktır" denildi. Öğrencilere de ligde geri kalan maçlar için ücretsiz kombine verilecek.

Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden bordo-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi. Ümraniyerspor ile deplasmanda oynayacakları karşılaşma hakkında konuşan Göçmez, "Ümraniye maçından 3 puan almamız gerekiyor. Mutlak galibiyet gerekiyor. Ümraniye bu ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri. Çok zor bir maç. Her maçta olduğu gibi bu maçta da taraftarımıza ihtiyacımız var" dedi.

"DURUŞUMUZLA, MÜCADELEMİZLE ÖRNEK OLACAĞIZ"Yaklaşık 22 bin kişinin izlediği yayında kulübün mali yapısı ve geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Göçmez, "Sezon başında her şey stratejik olarak kurgulandı. Finansal yapı kurgulandı, yöneticilerin görev dağılımı bu yapıya göre oluşturuldu. Bandırmaspor olarak Türk futboluna mesajlar vereceğiz. Duruşumuzla, mücadelemizle örnek olacağız. Bandırmaspor'un mevcut futbolcularına 1 kuruş borcu yok. 4 yıl önce 3'üncü ligin kapısından son anda kurtulduğumuz dönem 25 milyon TL olan borcumuz, şu anda 8 yabancı futbolcusu, üst seviye Türk futbolcuları ve yeni tesisleriyle 30 milyon TL. 4 yıl önce 2'nci Lig'den 3'üncü Lige düşmeye giden bir takım vardı, şimdi aynı borçla TFF 1'inci Lig'de play off potasındayız" şeklinde konuştu."BANDIRMA'YI TEMSİL EDEN BU TAKIMI HERKESİN DESTEKLEMESİ LAZIM" Türkiye'de kulüp başkanı olmanın zorluğuna dikkat çeken Onur Göçmez, "Pişmanlıklarım olmadı ama kırgınlıklarım oluyor. Bandırmaspor kupada yoluna devam ediyor. Yeni Malatyaspor gibi köklü ve büyük bir camiası olan, değerli bir takımı geçtik. Tüm Türkiye'de konuşulduk. Her yerden tebrik telefonları alıyoruz ama önemli birlikler, oluşumlar, şehri temsil eden teşkilatlar, kurumların başındaki kişiler Bandırma'dan bizleri arayıp tebrik bile etmedi. Bandırma'yı temsil eden bu takımı herkesin desteklemesi lazım. Ben bu aileyi birleştirmek istiyorum. Kendimizi çok yalnız hissediyoruz. Benim için bizim için değil Bandırmaspor için destek olun" ifadelerini kullandı."STADIMIZDA IŞIKLANDIRMA SİSTEMİNİN OLMAMASI BİZE YAKIŞMIYOR"Stadın ışıklandırılması konusunda çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Onur Göçmez, "Valimiz sayın Hasan Işıldak bizimle yakından ilgileniyor. Kendisine bir sunum yapacağız. 1'inci Lig'de ışıklandırılması olmayan 2 takımdan biriyiz. Bu Bandırma'ya yakışmıyor" dedi."HESAP VEREMEYECEĞİMİZ BİR ŞEYİMİZ YOK"Bandırmaspor'u şeffaf bir yönetim anlayışıyla daha iyi yerlere taşımak için büyük uğraş verdiklerini belirten Göçmez, "Ben artık kimseden bir şey istemiyorum. Tek isteğim dernek yapısındaki bu takım için. Ben şehrin dinamiklerini bir masaya oturtamadım. İnşallah bizden sonra gelecekler başarır. Aynı masaya oturtturup Bandırmaspor için birlikte mücadele vermek tek amacımdı" diyerek sözlerini tamamladı.


- Duruşumuzla
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Bandırmaspor, Ümraniyespor, Spor Toto, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bandırmaspor maçları kadınlara ve öğrencilere ücretsiz - Son Dakika Spor


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