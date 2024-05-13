Bandırmaspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bandırmaspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Bandırmaspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Bandırmaspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi. Gergin anların da yaşandığı genel kurulda Bandırmaspor'a kulüp başkanı olacak bir aday çıkmadı.

13.05.2024 21:44  Güncelleme: 21:46
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Bandırmaspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi. Gergin anların da yaşandığı genel kurulda Bandırmaspor'a kulüp başkanı olacak bir aday çıkmadı.

Bandırmaspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Bandırmaspor kongre üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Genel Kurul'un Divan Başkanlığını Serdar Polat, Divan Başkan Yardımcılığını Elvin Akhan ve Katip Üyeliğini Taner Ersöz üstlendi.

Bandırmaspor üyesi 128 kişinin katıldığı Genel Kurul'da faaliyet raporu ve denetim raporu oy birliğiyle ibra edildi.

Onur Göçmez: "Bandırmaspor'a sahip çıkın"

Genel Kurul'da Bandırmaspor'a kulüp başkanı olacak bir aday çıkmadı. Genel Kurul'un sonunda Onursal Başkan Onur Göçmez, konuşma gerçekleştirdi. Onur Göçmez, "Bandırmaspor için zor bir dönem. Arkadaşlarımız farklı sebeplerden dolayı başkan adayı olmak istemiyorlar. ya birleşin Bandırmaspor'a bir aday çıkarın ya da 4 Haziran'da bu takımın kaderi belli olacak. Üçüncü bir toplantı olmayacak. Bir aday çıkmazsa kayyuma teslim edilecek ya da kulüp kapatılacak. Biz Bandırmaspor'u buraya kadar getirdik. Lütfen Bandırma olarak birleşin ve takımınıza sahip çıkın" dedi.

"Ben hiçbir şekilde yönetici olarak karşınıza çıkmayacağım" diyerek konuşmasına devam eden Onur Göçmez, "Birleşin ve bu güzel markaya sahip çıkın. Bandırmaspor'u kapattırırsanız bu şehrin tarihine ve çocuklarınıza hesap veremezsiniz. İlk defa bir aday çıkmama durumu ile karşılaşıyorum. Değerli Bandırmalılar top artık sizde. Bandırmaspor'a sahip çıkın. Ben artık aday değilim. Yapacağımız en ufak hatada burası kapanır. Devlet acımaz" ifadelerinde bulundu.

28 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde yapılacak olan genel kurullarda da bir başkan adayı çıkmadığı takdirde, Bandırmaspor'a kayyum atanacak ya da Bandırmaspor kapatılacak.

Diğer yandan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın Genel Kurul'a katılmamasına bazı taraftarlar tarafından tepki gösterildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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