Bandırmaspor sezon öncesi hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor - Son Dakika
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Bandırmaspor sezon öncesi hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

12.07.2022 16:14
Bandırmaspor sezon öncesi hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, sezon öncesi ikinci etap çalışmaları için Bolu'da kampa girdi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, sezon öncesi ikinci etap çalışmaları için Bolu'da kampa girdi.

Bordo-beyazlı kulübün basın sözcüsü Özel Aydın, yaptığı açıklamada, Bolu kampında 3 hazırlık maçına çıkacaklarını bildirdi.

Kampın 23 Temmuz'da sona ereceğini belirten Aydın, bundan sonraki süreçte hazırlıklarını Bandırma'da sürdüreceklerini duyurdu.

Transfer döneminde 11 oyuncuyu kadrosuna katan Bandırmaspor'un kamp kadrosunda 27 futbolcu bulunuyor.

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Kaynak: AA

Aydın, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmaspor sezon öncesi hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor - Son Dakika

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