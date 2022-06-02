Bandırmaspor taraftarları, finalde elenen takımları için büyük üzüntü yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Bandırmaspor taraftarları, finalde elenen takımları için büyük üzüntü yaşadı

02.06.2022 23:07
Bandırmaspor taraftarları, finalde elenen takımları için büyük üzüntü yaşadı

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig'in play-off finalinde İstanbulspor'a 2-1 yenilen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un taraftarları, maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig'in play-off finalinde İstanbulspor'a 2-1 yenilen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un taraftarları, maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çok sayıda bordo-beyazlı taraftar, maçı dev ekranda izledi.

Genç, yaşlı, çocuk çok sayıda Bandırmaspor taraftarı, takımlarının 2-1 mağlup olması nedeniyle heyecan içinde izledikleri karşılaşma sonrası üzüntü yaşadı.

Taraftarlardan Yiğitcan Şaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiç hak etmedikleri bir mağlubiyet alarak finalde elendiklerini söyledi.

Çok üzgün olduğunu belirten Şaş, "Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ağladım, ağlayacağım. Sesimden belli zaten kelime kuramıyorum." diye konuştu.

Maçı hiç adil bulmadığını vurgulayan Basri Eren de Bandırmaspor'un penaltı ve faullerinin verilmediğini savundu.

Taraftarlardan Ümit Alan ise Bandırmaspor'un güzel oynadığını fakat sonunu getiremediğini ifade etti.

Bandırmaspor taraftarları, finalde elenen takımları için büyük üzüntü yaşadı
Bandırmaspor taraftarları, finalde elenen takımları için büyük üzüntü yaşadı
Bandırmaspor taraftarları, finalde elenen takımları için büyük üzüntü yaşadı
Bandırmaspor taraftarları, finalde elenen takımları için büyük üzüntü yaşadı
Bandırmaspor taraftarları, finalde elenen takımları için büyük üzüntü yaşadı
YORUMLAR
500
BALIKESİR - Bandırmasporlu taraftarlar, otobüslerle final maçı için Kocaeli'ye hareket etti BALIKESİR - Bandırmasporlu taraftarlar, otobüslerle final maçı için Kocaeli'ye hareket etti Bandırmaspor-İstanbulspor play-off finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek Bandırmaspor-İstanbulspor play-off finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmaspor taraftarları, finalde elenen takımları için büyük üzüntü yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
23:08 NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye çıkışı: Endişeleri ele almalı ve sonra ileriye doğru ortak bir yol bulmalıyız
22:57 Kahramanmaraş'ta etkili olan fırtına çatıyı uçurdu! O anları kayda alan kadının panik halleri dikkat çekti
22:23 Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Süper Lig'e çıkan son takım oldu
22:01 ABD'nin yeni yaptırım hedefinde Putin'e yakın olan Rus elitleri var
21:56 Beşiktaş, Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardı
21:54 Arazi anlaşmazlığı yaşadığı aileden 3 kişiyi vurdu
21:19 Dengesini kaybeden işçi 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:18 Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye olumlu mesajlar verse de milletvekilleri farklı konuşuyor
20:58 Defterdarlık uzmanları, ellerinden alınan denetim ve inceleme yetkisi için Bakan Nebati'den çözüm bekliyor
20:13 Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 23:30:04. #1.13#
SON DAKİKA: Bandırmaspor taraftarları, finalde elenen takımları için büyük üzüntü yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement