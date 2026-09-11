Bandırmaspor Teknik Direktörü Arslan, Sarıyer deplasmanında puanı değerli buldu

Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, Sarıyer deplasmanında aldıkları 1 puanın değerli olduğunu fakat galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirterek, "Her puan değerli ama bir galibiyet serisi artık yakalamak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda karşılaştığı Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, "Zorlu bir deplasmandı Sarıyer. Galibiyet hedefiyle geldik buraya. Ama tabii Sarıyer de ligin güçlü kadrolarından biri. Hem oyuncu kalitesi hem lig tecrübesi olan oyunculardan kurulu bir takım. Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Pozisyonları yakaladık, değerlendiremedik. Sonucunda hem baskıda bir uzun topta Ezene'nin orada kaleci Akın'a müdahalesine penaltıdan sonra 1-0 geriye düştük. Sonra reaksiyon vermeye çalıştık. Devrede de takımla konuştuğumuzda bu maçı çevirebileceğimizi konuşmuştuk. Golü de bulduk. Son dakikada kaçırdığımız gol var, eğer olsaydı buradan 3 puanla da dönebilirdik. Ama tabii Sarıyer'in de pozisyonları var, onlar da kazanabilirdi. Keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Önümüze bakacağız. Bruno'nun sakatlığı bizim hamle şansımızı biraz etkiledi diye düşünüyorum. Tabii ki bu asla bir bahane değil ama golcü oyuncumuzun sahada olmaması biraz bizi hamle konusunda sıkıntıya soktu. Onun dışında taraftarımız yine bugün tribündeydi, bize destekliyorlar. Ekran başında bizi de kalpleri bizimle olan taraftarlarımıza, bizi Bandırmaspor sevdasıyla atan bütün taraftarlarımıza, camiamıza çok teşekkür ediyoruz. Her puan değerli ama bir galibiyet serisi artık yakalamak istiyoruz. Tabii ki teknik adam olarak bu sorunu çözecek kişi benim. İnşallah bu sorunu çözüp hem oyunları hem de skorları alan bir Bandırmaspor olacak sahada. Sarıyer'e de bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim" diye konuştu.