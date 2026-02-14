Bandırmaspor'un Teknik Direktörü Üzüntüsünü Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bandırmaspor'un Teknik Direktörü Üzüntüsünü Paylaştı

14.02.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Gürsel, taraftarın destek vermemesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Serikspor'a 2-0 yenilen Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "Çok şanssız bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde bugün taraftarımızın bu takımın arkasında olmasını beklerdim." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kaybettiklerinin yanı sıra taraftarın tutumuna çok üzüldüğünü söyledi.

Takımda doğrudan oynayan 7 oyuncunun sahada yer alamadığını vurgulayan Gürsel, şunları kaydetti:

"Elimizde olmayan çok şanssız bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde, bugün taraftarımızın bu takımın arkasında olmasını beklerdim. Futbolda maç kaybedilebilir, olabilir ama bu takım buralara kolay gelmedi. Taraftarımızın bugün destek vermemesi, zor günde bu takımın yanında olmamaları beni şahsen üzdü. Biz daha önce de maç kaybettik, hep üstesinden geldik. Bu takım yine kalkar. Ben hoca olarak bu sene aynı 11'le ikinci hafta dahi çıkamadım. Ameliyattan dönen oyuncularımız var, futbolda böyle dönemler var. Yıkılmamak lazım, mazeret üretmemek lazım. Biz öyle durmaya çalışıyoruz ama taraftarın tutumu beni bayağı üzdü."

Başarılı olmak için çok çalıştıklarını aktaran Gürsel, "Oyuncularımla gece gündüz emek veriyoruz, Takım içi eksiklik ağzımızdan hiç çıkmadı. Hiçbir zaman bir mazeret üretmedik. Sahaya çıktık, hep iyi sonuçlar aldık. Futbolda bunlar var. Bugün de her şeyin ters gittiği bir gün oldu ama maçta belli bölümlerde takıma olan tepkileri, bize olan tepkileri hak etmediğimizi düşünüyorum. Bu takım hep onlara güzellikler yaşattı. Başkanımızla bir değerlendirme yapacağım. Bizim için, kulüp için, camia için ne hayırlı olacaksa o kararı vermek lazım." ifadelerini kullandı.

Serikspor cephesi

Serikspor Teknik Sorumlusu Mustafa Boran da üst sıralara tırmanmak için mücadele ettiklerini dile getirdi.

Boran, takımdaki olumsuzluğu dağıtmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bu maça istekli ve bilinçli bir şekilde hazırlandık. Sahada da diğer haftalara nazaran daha kompakt, daha kolektif bir takım vardı. Hem konsantrasyonu yüksek hem de özverisi yüksek bir takım vardı. Bugün de burada amacımıza ulaştık, 3 puan aldık. Şimdi sezonun ilk iç saha maçını oynayacağız. Çarşamba günü Çorum ile kendi evimizde, seyircimizle buluşacağız. Üzerimizde bunun heyecanı var. İnşallah bugünkü 3 puanı orada taçlandırıp üst sıralara doğru emin adımlarla ilerlemeyi düşünüyoruz. Serikspor'u bu sene 1. Lig'de tutmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Mustafa Gürsel, Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmaspor'un Teknik Direktörü Üzüntüsünü Paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

17:22
Yollar ayrılacak Andre Onana için veda kararı
Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:57
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:50:22. #7.11#
SON DAKİKA: Bandırmaspor'un Teknik Direktörü Üzüntüsünü Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.