Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Çağrı Yıldırım, Rüştü Muhammed Orcan
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi (Dk. 64 Mulumba), Paulinho (Dk. 64 N'Dongala), Diony, Hakan Bilgiç (Dk. 85 Faruk Can Genç), Mexer, Atınç Nukan, Mehmet Özcan, Murat Cem Akpınar (Dk. 72 Paixao), Messaoudi, Rahmetullah Berişbek
Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Gündoğdu, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Gökcan Kaya, Eysseric, Bruno (Dk. 84 Thuram), Regattin (Dk 90+4 Conte), Cebrail Karayel, Muammer Sarıkaya, Caner Cavlun (Dk. 78 Avramovski), Ethemi (Dk. 46 Ahmet Engin)
Goller: Dk. 7 Regattin (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 22 Messaoudi (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Eysseric, Dk. 20 Burak Bekaroğlu, Dk. 23 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK)
Kırmızı Kart: Dk. Dk.90+1 Cebrail Karayel (Alagöz Holding Iğdır FK)
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Teksüt Bandırmaspor, konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı.
Son Dakika › Spor › Bandırmaspor ve Iğdır FK 1-1 Berabere - Son Dakika
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