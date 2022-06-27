Bandırmaspor yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika
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Bandırmaspor yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı

27.06.2022 21:17
Bandırmaspor yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı

Bandırmaspor, 2022-2023 futbol sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Bandırmaspor, 2022-2023 futbol sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, 2022-2023 futbol sezonu hazırlıklarına, yeni sanayi sitesindeki antrenman sahasında gerçekleştirdiği çalışma ile başladı. 29 Haziran 2022 tarihine kadar yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek olan bordo-beyazlı ekip, daha sonra Bolu'ya gidecek.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Camiamıza, yönetimimize, Bandırmaspor'umuza yeni sezon hayırlı olsun. İnşallah güzel başladık, güzel de biter. Sporcularımızdan ayrılanlarımız oldu. Ayrılan arkadaşlarımızdan boşalan yerlere transferler yaptık. Önümüzdeki günlerde Bolu kampına kadar yüzde 90 oranında kadromuz hazır olacaktır. Yeni transfer ettiğimiz futbolcularımızın sağlık muayeneleri tamamlanmak üzere. Çarşamba günü Bolu'ya geçeceğiz. 1. etap hazırlıkları 8 Temmuz 2022 tarihine kadar Bolu'da devam edecek, 2 günlük bayram tatilinin ardından 11 Temmuz 2022 tarihinde 2. etap çalışmaları başlayacak. 2. etap çalışmaları ise 23 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek. Bolu kampında 4 hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. İlk hazırlık maçı 7 Temmuz'da Boluspor ile olacak" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Futbol, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmaspor yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika

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