Barcelona, La Liga'nın 27. haftasında oynadığı Athletic Bilbao maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Frenkie de Jong ve Pedri'yle birlikte bu sezon sakatlık kabusundan kurtulamıyor.
İspanya La Liga'nın 27. haftasında Barcelona, deplasmanda Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı. Barcelona, mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Frenkie de Jong ve Pedri'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Frenkie de Jong'un sağ ayak bileğinde yan bağ burkulması olduğu, Pedri'nin ise sağ kuadriseps (kas sakatlığı) yaşadığı aktarıldı. Söz konusu futbolcularla birlikte, sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan oyuncu sayısı 6'ya yükseldi.
Katalanlarda sakatlıkları devam eden Gavi 34, Marcos Alonso 22, Alejandro Balde 20, Ferran Torres 6 maçta sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Barcelona'da Frenkie de Jong ve Pedri sakatlandı - Son Dakika
Polonya'da düzenlenen 2024 VIRTUS Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda Türk milli sporcu Zeynep Aliye Bingül, kadınlar II3 kategorisinde bronz madalya elde etti. Bingül, otizm kategorisinde ilk defa yarıştığı bu organizasyonda başarılı bir performans sergileyerek madalya kazandı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Bingül'ü tebrik ederek, daha adil bir yarış ortamının oluştuğunu belirtti.
Osmaniye'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bocce İl Temsilciliği tarafından düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvası başladı. Özden Huzurevi Bocce Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvaya 16 takım katıldı. Açılış töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Kılıçkeser, sporculara başarılar diledi. Turnuva, 8 Mart'ta sona erecek.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Y. Adana Demirspor, evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle geçildi. Balotelli'nin penaltı golüyle Adana Demirspor galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Balotelli'nin penaltı golüyle Adana Demirspor öne geçti.
Haftanın kapanış müsabakasında Gençlerbirliği, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Bodrum FK deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Eyüpspor, puanını 61'e yükselterek 9 puan farkla zirvedeki yerini korudu. Göztepe ise sahasında Boluspor'u 2-0'lık skorla geçerek haftayı ikinci sırada tamamladı.
Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 17. haftasında konuk edeceği Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.
Şanlıurfaspor Yardımcı Teknik Direktörü Fevzi Layiç, Gençlerbirliği ile oynadıkları maçta berabere kalmalarının takım için iyi bir sonuç olduğunu belirtti. Layiç, maçın iki yönlü geçtiğini ve ikinci yarıda pozisyon bulmakta zorlandıklarını ifade etti.
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