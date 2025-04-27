Barcelona Kral Kupası'nı Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Barcelona Kral Kupası'nı Kazandı

Barcelona, finalde Real Madrid'i 3-2 yenerek Kral Kupası'nı 32. kez kazandı.

27.04.2025 02:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya futbol Kral Kupası'nı, final maçında Real Madrid'i 3-2 mağlup eden Barcelona kazandı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Barcelona 28. dakikada Lamine Yamal'ın asistinde Pedri'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarının 30 dakikalık bölümünde rakip kaleye şutu olmayan ve oyun kurmakta zorlanan Real Madrid, yenik duruma düştükten sonra Barcelona ceza sahasında tehlike yarattı.

Eflatun beyazlıların, Bellingham ile bir golü ve Vinicius ile bir penaltı pozisyonu, öncesindeki ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Takımlar soyunma odasına Barcelona'nın 1-0'lık galibiyetiyle gitti.

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, ikinci yarı Rodrygo'nun yerine Kylian Mbappe'yi oyuna alarak başladı.

İtalyan teknik adam, 55. dakikada Dani Ceballos'un yerine milli futbolcu Arda Güler'i, Lucas Vazquez'in yerine de Luka Modriç'i sahaya aldı.

Beraberlik için Katalan takımına büyük baskı kuran Real Madrid, aradığı golü 70. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen dışından Mbappe'nin kullandığı serbest vuruşta buldu.

Baskısını devam ettiren eflatun beyazlılar, 77. dakikada Arda Güler'in kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Tchouameni'nin kafa vuruşuyla 2-1 öne geçti.

Bu dakikadan itibaren atak oynama sırası Barcelona'ya geçerken, Katalan ekibi 84. dakikada yine Yamal'ın asistiyle bu kez Ferran ile skora bir kez daha eşitliği (2-2) getirdi.

Karşılaşmanın uzatmalarının oynandığı 95. dakikada Asencio'nun, Raphinha'yı düşürdüğü pozisyonda başhakem Ricardo de Burgos Bengoetxea penaltı noktasını gösterdi.

Bengoetxea, pozisyona çok yakın olmasına rağmen VAR odasından gelen uyarı sonrasında pozisyonu VAR'da bir kez daha izleyerek, penaltı kararını iptal etti.

Hakem tartışmalı pozisyonda kendisini yere atarak hakemi aldatmaya yeltendiği için Barcelonalı Raphinha'ya sarı kart gösterdi.

Maç normal süresinde 2-2 sona ermesinin ardından uzatmalara geçildi.

Karşılıklı ataklarla geçen uzatmalarda, fizik üstünlüğü daha fazla öne çıkan Barcelona'nın galibiyet golünü 116. dakikada Jules Kounde attı.

İlerleyen dakikalarda Mbappe'nin ceza sahasında düşürüldüğü bir pozisyonda ilk penaltı noktasını gösteren hakem, daha sonra pozisyonun ofsayt olması nedeniyle kararını iptal etti.

Barcelona, uzatmalara giden karşılamayı 3-2 kazanarak, Kral Kupası'nı 32. kez müzesine götürdü.

Real Madrid'de yedek kulübesinde oturan Rüdiger ve Lucas Vazquez, hakeme yaptıkları itiraz nedeniyle kırmızı kart gördü.

Katalan ekibi, bu sezon ezeli Real Madrid'e karşı oynadığı tüm maçları kazandı.

Diğer yandan kupanın, karşılaşma öncesinde havadan, dron üzerinde ayakta duran bir kişi tarafından sahaya indirilmesi önemli anlardan biri oldu.

Kral Kupası'nı en çok kazanan kulüp olan Barcelona, kupayı Kral 6. Felipe'nin elinden aldı.

Bu arada, karşılaşma öncesinde Real Madrid ile yaşadığı polemikler nedeniyle öne çıkan isim olan hakem Bengoetxea, final maçında verdiği kararlarla da tartışıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Real Madrid, Barcelona, Politika, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona Kral Kupası'nı Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
111 yıllık Türk kulübüne büyük darbe 111 yıllık Türk kulübüne büyük darbe
Ekrem İmamoğlu’nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı Bavullarla birlikte ayrıldı Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı! Bavullarla birlikte ayrıldı
DMM’den Sazlıdere Barajı hakkında yapılan su krizi iddialarına yalanlama DMM'den Sazlıdere Barajı hakkında yapılan su krizi iddialarına yalanlama
Trump, Netanyahu’yla arasında geçen ’Gazze’ diyaloğunu anlattı Trump, Netanyahu'yla arasında geçen 'Gazze' diyaloğunu anlattı
1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta toplu ulaşım ücretsiz olacak 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
Üniversite öğrencilerinin Ankara’daki yürüyüşüne polis müdahale etti 30 kişi gözaltına alındı Üniversite öğrencilerinin Ankara'daki yürüyüşüne polis müdahale etti! 30 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ’da doğalgaz arama kuyusunda gaz kaçağı Tekirdağ'da doğalgaz arama kuyusunda gaz kaçağı
Sokakta başından vurulmuş halde kadın cesedi bulundu Sokakta başından vurulmuş halde kadın cesedi bulundu
Ankara’da hareketli dakikalar Polis yere düştü, Mahmut Tanal özür diledi Ankara'da hareketli dakikalar! Polis yere düştü, Mahmut Tanal özür diledi
Konya’da korkutan deprem Konya'da korkutan deprem
İBB’ye yönelik yeni operasyon 47 gözaltı kararı var İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 gözaltı kararı var

00:54
Keşmir’de tansiyon yüksek Hindistan ve Pakistan askerleri arasında çatışmalar şiddetlendi
Keşmir'de tansiyon yüksek! Hindistan ve Pakistan askerleri arasında çatışmalar şiddetlendi
00:36
Polis memurunun cansız bedeni dere kenarında bulundu
Polis memurunun cansız bedeni dere kenarında bulundu
23:16
Hastanede skandal ihmal iddiası: 16 yaşındaki genç testislerden birini kaybetti
Hastanede skandal ihmal iddiası: 16 yaşındaki genç testislerden birini kaybetti
22:47
Bakan Işıkhan: Belediyelerin 196 milyar borcu var
Bakan Işıkhan: Belediyelerin 196 milyar borcu var
21:43
İran’da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 14 ölü, 750 yaralı
İran'da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 14 ölü, 750 yaralı
09:24
İspanya’da El Clasico öncesi kriz Real Madrid antrenmana çıkmadı
İspanya'da El Clasico öncesi kriz! Real Madrid antrenmana çıkmadı
09:15
İBB’ye yönelik 2. operasyonda dikkat çeken isimler Murat Ongun’un eşi de gözaltında
İBB'ye yönelik 2. operasyonda dikkat çeken isimler! Murat Ongun'un eşi de gözaltında
09:13
Cübbeli Ahmet Hoca: Depremde cünüp ölmek caizdir
Cübbeli Ahmet Hoca: Depremde cünüp ölmek caizdir
09:10
Arda Güler, La Liga’da haftanın 11’ine seçildi
Arda Güler, La Liga'da haftanın 11'ine seçildi
09:05
Depremde fiyatları uçurmuşlardı Çadır fırsatçıları şimdi yandı
Depremde fiyatları uçurmuşlardı! Çadır fırsatçıları şimdi yandı
08:58
İki sezondur yayınlanan fenomen dizinin final tarihi netleşti Eski isimler geri dönüyor
İki sezondur yayınlanan fenomen dizinin final tarihi netleşti! Eski isimler geri dönüyor
08:37
Tesla Türkiye’de yeni modelini satışa çıkardı, dakikalar içinde tükendi
Tesla Türkiye'de yeni modelini satışa çıkardı, dakikalar içinde tükendi
08:20
Seda Sayan’ın mal varlığını duyan şaşkına dönüyor
Seda Sayan'ın mal varlığını duyan şaşkına dönüyor
07:51
Ciro Immobile’den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
Ciro Immobile'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
07:43
İBB’ye yönelik yeni operasyon 47 gözaltı kararı var
İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 gözaltı kararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2025 03:47:16. #7.12#
SON DAKİKA: Barcelona Kral Kupası'nı Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.