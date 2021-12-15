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Barcelona'nın Türk yıldızından sansasyon çok konuşulan muhteşem gol - Son Dakika

Barcelona'nın Türk yıldızından sansasyon çok konuşulan muhteşem gol

15.12.2021 20:58

Barcelona ile Boca Juniors, Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın anısına düzenlenen hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 1-1 berabere biten karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan Katalan devinin Türk asıllı Avusturyalı futbolcusu Yusuf Demir, attığı golle futbolseverleri mest etti.

Geçen yıl aramızdan ayrılan dünya futbolunun efsane ismi Diego Armando Maradona anısına formalarını giydiği Boca Juniors ile Barcelona özel maç yaptı. Mücadele 1-1 sona ererken Katalan devinin 17'lik Türk yıldızı karşılaşma öncesi şov yaptı.

FUTBOLSEVERLERİ GOLÜYLE MEST ETTİ

Barcelona'da forma şansı bulduğu maçlarda şov yapan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, Katalan devinin Boca Juniors'la oynadığı karşılaşma öncesi yaptıklarıyla adından yine söz ettirdi. Maç öncesi gerçekleştirilen antrenmanda şık bir gole imza atan Yusuf Demir, tüm dünyada futbolseverlerden tam not aldı.

Barcelona'nın Türk yıldızından sansasyon çok konuşulan muhteşem gol

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Son Dakika Spor Barcelona'nın Türk yıldızından sansasyon çok konuşulan muhteşem gol - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Barcelona'nın Türk yıldızından sansasyon çok konuşulan muhteşem gol - Son Dakika
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