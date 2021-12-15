Barcelona'nın Türk yıldızından sansasyon çok konuşulan muhteşem gol

Geçen yıl aramızdan ayrılan dünya futbolunun efsane ismi Diego Armando Maradona anısına formalarını giydiği Boca Juniors ile Barcelona özel maç yaptı. Mücadele 1-1 sona ererken Katalan devinin 17'lik Türk yıldızı karşılaşma öncesi şov yaptı.

FUTBOLSEVERLERİ GOLÜYLE MEST ETTİ

Barcelona'da forma şansı bulduğu maçlarda şov yapan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, Katalan devinin Boca Juniors'la oynadığı karşılaşma öncesi yaptıklarıyla adından yine söz ettirdi. Maç öncesi gerçekleştirilen antrenmanda şık bir gole imza atan Yusuf Demir, tüm dünyada futbolseverlerden tam not aldı.