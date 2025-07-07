Barcelona, Szczesny'nin Sözleşmesini Uzattı - Son Dakika
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Barcelona, Szczesny'nin Sözleşmesini Uzattı

Barcelona, Szczesny\'nin Sözleşmesini Uzattı
07.07.2025 20:43
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Barcelona, kaleci Wojciech Szczesny'nin sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı. Performansı övgü aldı.

Barcelona, Polonyalı milli kaleci Wojciech Szczesny'nin sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona kalecisi Wojciech Szczesny'nin sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, kaleci Marc Andre ter Stegen'in sakatlığı nedeniyle oluşan boşluğu doldurmak için kulübe katılan Szczesny'nin sergilediği performans ile Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri olduğunu kanıtladığı belirtildi.

Polonya Milli Takımı'nın kalesini de koruyan 35 yaşındaki kaleci, daha önce Juventus, Roma, Brentford ve Arsenal'de de forma giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Milli Takım, Barcelona, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona, Szczesny'nin Sözleşmesini Uzattı - Son Dakika

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