Barcelona ve Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçlarının ardından Barcelona ve Arsenal çeyrek finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final bileti alan iki takım daha belli oldu. Son 16 turu ilk maçında Napoli ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Barcelona, rakibini Fermin, Joao Cancelo ve Lewandowski'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. İtalyan ekibinin tek golü Rrahmani'den geldi. Katalanlar bu sonuçla 2019-2020 sezonunun ardından ilk kez çeyrek finale yükseldi.
Arsenal'dan 14 yıl sonra bir ilk
İngiltere Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam etti. Portekiz'de oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, Emirates Stadyumu'nda Porto karşısında 41. dakikada Trossard'ın ayağından bulduğu golle normal süreyi 1-0 önde tamamladı. Uzatmalarda gol sesi çıkmazken, seri penaltı atışlarına geçildi. Arsenal, kullandığı 4 penaltı atışının tamamını gole çevirirken, kaleci David Raya 2 kurtarışa imza attı ve takımının tur atlamasında önemli rol oynadı. Mikel Arteta'nın öğrencileri 14 yıl sonra bu organizasyonda çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları TSİ 23.00'te oynanacak Atletico Madrid - Inter ve B. Dortmund - PSV Eindhoven karşılaşmaları sonrası tamamlanacak. - İSTANBUL
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Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) işbirliğiyle Prag'da düzenlenen 'Türkiye'nin Çek Dostları' programı, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor. Etkinlikte iş dünyası, diplomasi, spor, eğitim, basın ve turizm gibi sektörlerden katılımcılar bir araya geldi. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, programın iki ülke arasındaki ilişkileri ileri seviyeye taşımak için hayata geçirilen bir platform olduğunu belirtti ve Türkiye farkındalığını derinleştirecek bir ağ oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.
Fenerbahçe'yi geçtiğimiz sezon yöneten Jorge Jesus, Suudi Arabistan takımı Al Hilal ile son 28 maçını kazanarak dünya futbol tarihindeki en uzun galibiyet serisine ulaştı. Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Al İttihad'ı 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Bu sonuçla Al Hilal, 28 maçlık galibiyet serisiyle tarihte tek başına en uzun galibiyet serisine sahip oldu.
Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları, kapanış seremonisiyle sona erdi. Erzurum'da düzenlenen organizasyona 36 ülkeden 596 sporcu ve 408 teknik adam katıldı. Ukrayna, 19 madalya ile zirvede yer alırken Türkiye madalya kazanamadı. Kapanış töreninde ise Mehteran Takımı ve halk oyunları gösterisi yapıldı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) heyecan bugün oynanan müsabakalarla sona erdi. İran erkekler futsalda altın madalyayı kazanırken, Ukrayna satranç klasik takımda şampiyon oldu. Ukrayna, toplam 19 madalya ile en başarılı ülke oldu.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda heyecan bugün oynanan müsabakalarla sona erdi. İran erkekler futsalda altın madalya kazanırken, Ukrayna satranç klasik takımda şampiyon oldu. Ukrayna, toplam 19 madalyayla en başarılı ülke oldu.
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