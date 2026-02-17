Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti

Barcelona\'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti
17.02.2026 08:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

La Liga'nın 24. haftasında Girona'ya 2-1 mağlup olan Barcelona, liderlik koltuğunu Real Madrid'e kaptırdı. Girona'nın gollerini Thomas Lemar ve Fran Beltran atarken, Barcelona'nın tek golünü Pau Cubarsi kaydetti. Bu sonuçla Barcelona 58 puanla ikinci sıraya gerilerken, Girona ise puanını 29'a çıkararak 12. sıraya yerleşti. Gelecek hafta Girona, Deportivo Alaves deplasmanına çıkacakken, Barcelona sahasında Levante'yi ağırlayacak.

La Liga'nın 24. haftasında Girona deplasmanına çıkan Barcelona, Katalonya derbisinde sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Katalan devi liderlik koltuğunu kaybetti.

GIRONA SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Estadio Municipal de Montilivi'de oynanan mücadelede Girona'ya galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Thomas Lemar ve 87. dakikada Fran Beltran kaydetti.

Barcelona'nın tek golü ise 59. dakikada Pau Cubarsi'den geldi. İlk yarının uzatma dakikalarında Lamine Yamal penaltıdan yararlanamayarak önemli bir fırsatı kaçırdı.

REAL MADRID LİDERLİĞİ ALDI

Bu mağlubiyetle 58 puanda kalan Barcelona, liderlik koltuğunu Real Madrid'e kaptırdı. Girona ise puanını 29'a yükselterek 12. sıraya yerleşti. Girona gelecek hafta Deportivo Alaves deplasmanına çıkacak. Barcelona ise sahasında Levante'yi konuk edecek.

Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail fena karıştı 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar
Kuzenine IBAN verdi, hayatı karardı Cezaevine girdi, ailesi perişan Kuzenine IBAN verdi, hayatı karardı! Cezaevine girdi, ailesi perişan
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Amed Sportif’te Kaloğlu ile Yollar Ayrıldı Amed Sportif'te Kaloğlu ile Yollar Ayrıldı
Kıyamet alameti mi Ölüm Vadisi’nden gelen görüntü dünyayı şoke etti Kıyamet alameti mi? Ölüm Vadisi'nden gelen görüntü dünyayı şoke etti
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı

08:10
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve bir futbol kulübüne el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve bir futbol kulübüne el konuldu
07:45
12 ilde dolandırıcılık operasyonu 60 kişi tutuklandı
12 ilde dolandırıcılık operasyonu! 60 kişi tutuklandı
07:34
İstanbul ve Adana’da DAEŞ operasyonu 10 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul ve Adana'da DAEŞ operasyonu! 10 şüpheli gözaltına alındı
07:25
Banka hesabındaki paralara el mi konuldu Merve Taşkın’dan iddialara yanıt
Banka hesabındaki paralara el mi konuldu? Merve Taşkın'dan iddialara yanıt
07:10
Yıllardır biriktirdiği 20 külçe altını yanlışlıkla çöpe attı
Yıllardır biriktirdiği 20 külçe altını yanlışlıkla çöpe attı
06:57
92 yaşındaki annesini sudan sebeple öldüresiye dövdü
92 yaşındaki annesini sudan sebeple öldüresiye dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 08:26:39. #7.11#
SON DAKİKA: Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.