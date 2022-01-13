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Barcelona'yı uzatmalarda yenen Real Madrid, Süper Kupa'da finale kaldı - Son Dakika

Barcelona'yı uzatmalarda yenen Real Madrid, Süper Kupa'da finale kaldı

13.01.2022 00:38
Barcelona'yı uzatmalarda yenen Real Madrid, Süper Kupa'da finale kaldı

İspanya'da Süper Kupa yarı finalinde Barcelona'yı uzatmalarda 3-2 yenen Real Madrid finale çıktı.

İspanya'da Süper Kupa yarı finalinde Barcelona'yı uzatmalarda 3-2 yenen Real Madrid finale çıktı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1, ikinci yarısı da 2-2'lik skorla tamamlandı.

Maçta Barcelona'nın gollerini Luuk de Jong (Dk. 41) ve Ansu Fati (Dk. 83) atarken, Real Madrid'de Vinicius Junior (Dk. 25), Karim Benzema (Dk.72) ve Federico Valverde (Dk. 98) rakip ağları havalandırdı.

Bu arada İspanya'nın iki ezeli takımı arasında El Clasico (Klasik) olarak adlandırılan rekabette 247'nci karşılaşma oynandı.

El Clasico'larda Real Madrid'in 100 Barcelona'nın 95 galibiyeti bulunurken, 52 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

İspanyol liginde de kötü bir dönemden geçen Barcelona, lider Real Madrid'in (1 maçı fazla) 17 puan gerisinde 6'ncı sırada yer alıyor.

Kupada ikinci yarı final maçı 13 Ocak'ta Atletico Madrid ile Athletic Bilbao takımları arasında oynanıp, final karşılaşması 16 Ocak pazar günü TSİ 21.30'da başlayacak.

Süper Kupa maçları ticari gerekçelerle Suudi Arabistan'da oynanıyor

İspanya Süper Kupası, La Liga kulüplerine yeni bir ticari kaynak sağlaması amacıyla 2020 yılında format değiştirerek 4'lü final olarak oynanmaya başlamıştı.

Geçen sezonunun Kral Kupası finalistleri ile ligi ilk iki sırada tamamlayan takımların katılmaya hak kazandığı Süper Kupa'da bir takımın her iki kulvarda da yer alması halinde lig sonu sıralamasına göre en üstte bulunanlar bu turnuva dahil ediliyor.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), Süper Kupa maçlarının Suudi Arabistan'da oynanması için 2020'de bu ülkenin futbol federasyonu ile 3 yıllık anlaşma imzalamıştı.

Suudi Arabistan, Süper Kupa'ya katılan takımlara 800 biner avro, finali kaybedene 1,4 milyon avro kupayı kaldıran takıma da 2 milyon avro veriyor.

İlk kez 2018 yılında İspanya dışında ( Fas'ın Tanger kentinde) organize edilen Süper Kupa, geçen yıl Kovid-19 salgını dolayısıyla Cidde yerine Sevilya'da oynanmıştı.

İspanya Süper Kupası'nı en çok kazanan takım 13 kez ile Barcelona olurken, Real Madrid 11 kez, son şampiyon Athletic Bilbao ise 3 kez bu kupayı müzesine götürdü.

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Suudi Arabistan, Real Madrid, Barcelona, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Barcelona'yı uzatmalarda yenen Real Madrid, Süper Kupa'da finale kaldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Barcelona'yı uzatmalarda yenen Real Madrid, Süper Kupa'da finale kaldı - Son Dakika
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