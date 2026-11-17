Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Barcelona'ya transfer olan Dominik Livakovic, Katalan devindeki mevcut durumundan memnun olduğunu ve forma şansı bulmak için sabırla beklediğini açıkladı. İspanyol basını ise Hırvat file bekçisinin sahaya çıkacağı tarihi duyurdu.

''SIRAMI BEKLİYORUM''

Hırvatistan Milli Takımı kampında açıklamalarda bulunan deneyimli kaleci, az süre almasını sorun etmediğini belirterek "Barcelona'da oynuyorum ve Zadarlı biri olarak bundan büyük gurur duyuyorum. Böylesine büyük bir kulübün kalesini koruyorum. Antrenmanlarımı sürdürüyor, sıramı bekliyorum ve kendimi gayet iyi hissediyorum. Dünyanın en iyi futbolcularıyla idman yapmak gerçekten çok zor. Elbette her maçta oynamak isterdim ancak sabırla gelecek fırsatı bekliyorum." dedi.

ELDİVENLERİ KRAL KUPASI'NDA DEVRALACAK

Mundo Deportivo'daki habere göre; Livakovic'in bu sezon Barcelona formasıyla ikinci kez sahaya çıkacağı tarihi belli oldu. Habere göre, olağanüstü bir sakatlık ya da form düşüklüğü yaşanmadığı sürece kalede Joan Garcia'nın yer almaya devam edeceği belirtilirken, Livakovic'in 15 veya 16 Aralık tarihlerinde oynanacak İspanya Kral Kupası Son 32 Turu maçında yeniden kaleye geçmesi bekleniyor.