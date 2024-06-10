Barış Alper Yılmaz, Polonya maçında attığı golle 2. gol sevincini yaşadı - Son Dakika
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Barış Alper Yılmaz, Polonya maçında attığı golle 2. gol sevincini yaşadı

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nın Polonya ile oynadığı özel maçta attığı golle 2. gol sevincini yaşadı. Mücadelenin 77. dakikasında sahneye çıkan Yılmaz, Kenan Yıldız'ın asistinde ağları havalandırdı ve skoru 1-1'e getirdi. Bu gol, Yılmaz'ın milli takımdaki 15. maçında attığı 2. gol oldu.

10.06.2024 23:49
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Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Polonya maçında attığı golle A Milli Futbol Takımı'ndaki 2. gol sevincini yaşadı.

A Milli Futbol Takımı, özel maçta başkent Varşova'da PGE Narodowy Stadyumu'nda Polonya ile oynadı ve 2-1'lik skorla kaybetti. Millilerin tek golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti. Mücadelenin 77. dakikasında sahneye çıkan Barış Alper, Kenan Yıldız'dan aldığı pasta yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

24 yaşındaki futbolcu böylece A Milli Takım'daki 15. maçında 2. golünü attı.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Barış Alper Yılmaz, 46. dakikada Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna dahil oldu. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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