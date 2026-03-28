Barış için Maç: Karşıyaka-Eskişehirspor

28.03.2026 15:01
Karşıyaka ve Eskişehirspor taraftarları, maçta barış mesajı vermek için güvercin bırakacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yarın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren Karşıyaka-Eskişehirspor maçı öncesi iki takım taraftarları dünya barışına dikkat çekecek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesinden yola çıkarak barış mesajı vermeye hazırlanan Karşıyakalı ve Eskişehirsporlu taraftarların stadyumda gökyüzüne barışı simgeleyen güvercin bırakacağı bildirildi.

Taraftarların yaptığı açıklamada, "Çocuklar ölmesin. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle, 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh'. Bir çocuk ölüyorsa insanlık kaybeder. Bizim görevimiz çocuklara savaş değil barış dolu bir gelecek bırakmaktır. Karşıyaka-Eskişehirspor maçında iki takımın taraftarları barış için omuz omuza olacak. Maç öncesinde orta sahada tribün liderleri birlikte mesaj verecek ve gökyüzüne bırakılacak güvercinler tüm dünyaya barış çağrısı yapacak. Bu sadece bir maç değil, insanlığa verilen net bir mesajdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Politika, Spor, Son Dakika

