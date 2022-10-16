- Barış Yılmazer: "Bu takım ilerleyen haftalarda daha da iyi yerlere gelecektir"

İZMİR - Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Barış Yılmazer, Göztepe'yi iyi analiz ederek güzel bir oyun sergilediklerini belirterek, ilerleyen haftalarda takımın daha iyi yere geleceğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Tuzlaspor deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Barış Yılmazer, açıklamalarda bulundu.

Barış Yılmazer, "İyi bir oyun olduğunu düşünüyoruz. Hafta içerisinde analiz yaparken doğru tespitler yaptığımızı düşünüyorum. Sahada dönem dönem oyuna hakim olduğumuz dakikalar oldu, rakibimizin de oldu. Yakaladığımız pozisyonları doğru değerlendirdiğimizi düşünüyoruz. Bu takımın birlikte oynama yeteneğinin gelişmesiyle ilgili bir durum var. Oyuncularımızın çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Bu takım ilerleyen haftalarda daha da iyi yerlere gelecektir" dedi.